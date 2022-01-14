Bloomberg: США давят на Евросоюз с требованием быстрее согласовать антироссийские санкции

Соединённые Штаты усиливают давление на европейские страны, для того чтобы быстрее согласовать санкции в отношении России на случай возможного ухудшения ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечается, американские чиновники в беседах с представителями стран ЕС высказывали обеспокоенность тем, что процесс согласования антироссийских санкций идёт слишком медленно.

К тому же, по данным агентства, обеспокоенность США вызывает то, что «лидеры европейских стран плохо подготовлены» к тому, чтобы реагировать на якобы возможные кибератаки и кампании по распространению дезинформации со стороны России.

Ранее американские сенаторы предложили ввести санкции в отношении российского президента Владимира Путина и ряда высокопоставленных чиновников в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что идея о возможных новых санкциях США против России и её президента сравнима с инициативой о разрыве отношений.