Bloomberg: США давят на Евросоюз с требованием быстрее согласовать антироссийские санкции
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Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Как отмечается, американские чиновники в беседах с представителями стран ЕС высказывали обеспокоенность тем, что процесс согласования антироссийских санкций идёт слишком медленно.
К тому же, по данным агентства, обеспокоенность США вызывает то, что «лидеры европейских стран плохо подготовлены» к тому, чтобы реагировать на якобы возможные кибератаки и кампании по распространению дезинформации со стороны России.
Ранее американские сенаторы предложили ввести санкции в отношении российского президента Владимира Путина и ряда высокопоставленных чиновников в случае обострения ситуации вокруг Украины.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что идея о возможных новых санкциях США против России и её президента сравнима с инициативой о разрыве отношений.