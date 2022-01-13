Глава Пентагона Остин обсудил с украинским министром Резниковым оказание военной помощи
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Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Пентагона.
«Министр Остин подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, включая продолжающиеся усилия по наращиванию потенциала Вооружённых сил Украины путём предоставления военной помощи», — сообщается в материале.
Ранее глава украинского СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина хотела бы больше поддержки от западных партнёров.