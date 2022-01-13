Столтенберг обсудил с Джонсоном ситуацию с безопасностью в Европе

Короткая ссылка
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ситуацию с безопасностью в Европе.
Столтенберг обсудил с Джонсоном ситуацию с безопасностью в Европе
  • AP

Об этом он написал в своём Twitter-аккаунте.

«Обсудили с премьер-министром Джонсоном безопасность в Европе, ситуацию у границ Украины. В НАТО мы занимаем единую позицию, готовы защищать союзников и вновь встречаться в рамках Совета Россия — НАТО», — говорится в сообщении.

Ранее Столтенберг заявил, что альянс готов «положить на стол переговоров» с Россией свои конкретные предложения по безопасности для их дальнейшего обсуждения с Москвой.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва в течение недели ожидает реакции от США на предложения по гарантиям безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить