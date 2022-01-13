Столтенберг обсудил с Джонсоном ситуацию с безопасностью в Европе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ситуацию с безопасностью в Европе.

Об этом он написал в своём Twitter-аккаунте.

«Обсудили с премьер-министром Джонсоном безопасность в Европе, ситуацию у границ Украины. В НАТО мы занимаем единую позицию, готовы защищать союзников и вновь встречаться в рамках Совета Россия — НАТО», — говорится в сообщении.

Spoke with #UK Prime Minister @BorisJohnson to discuss security in Europe & the situation in & around #Ukraine. We stand united in #NATO, ready to defend each other & ready to meet again in the NATO-#Russia Council. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 13, 2022

Ранее Столтенберг заявил, что альянс готов «положить на стол переговоров» с Россией свои конкретные предложения по безопасности для их дальнейшего обсуждения с Москвой.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва в течение недели ожидает реакции от США на предложения по гарантиям безопасности.