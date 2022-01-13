Посол Келин заявил, что сохраняет оптимизм по переговорам о гарантиях безопасности

Посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24» выразил надежду, что у западных участников переговоров по гарантиям безопасности разум возобладает.

«Честно говоря, я сохраняю оптимизм. Оптимизм в отношении того, что разум (возобладает. — RT) у коллег, многие из которых уже сейчас принадлежат к другому поколению, к новому поколению, которые забыли фундаментальные основы европейской безопасности, что нам всё-таки придётся рано или поздно вернуться к тем основам, которые закладывали дипломаты предыдущего поколения», — цитирует его РИА Новости.

Келин также заявил, что российская сторона не пойдёт на уступки в ходе переговоров.

Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО заявил, что в альянсе должны предоставить России юридические гарантии касательно нерасширения блока на восток.