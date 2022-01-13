Посол Келин: Россия не пойдёт на уступки по гарантиям безопасности

Посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что российская сторона не пойдёт на уступки в переговорах с США и НАТО по гарантиям безопасности.

«Чётко и ясно сказали — ни на какие уступки мы не пойдём, это наша принципиальная позиция», — цитирует его РИА Новости.

Также он заявил, что ключевым требованием России является нерасширение НАТО на восток. Он отметил, что по этому требованию необходимо получить «чёткие юридические гарантии».

Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО заявил, что в альянсе должны предоставить России юридические гарантии касательно нерасширения блока на восток.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что любое расширение НАТО беспокоит Россию.