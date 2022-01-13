Захарова назвала «шагом в правильном направлении» встречу талибов и оппозиции в Тегеране

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона считает «шагом в правильном направлении» встречу представителей движения «Талибан»* и оппозиционных деятелей Афганистана в Тегеране.
Захарова назвала «шагом в правильном направлении» встречу талибов и оппозиции в Тегеране
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«Несмотря на то что к конкретным результатам, судя по той информации, которая у нас есть, они (переговоры. — RT) не привели, мы считаем это шагом в правильном направлении, который, надеемся, будет способствовать процессу национального примирения и формированию этнополитического сбалансированного правительства», — цитирует её РИА Новости.

Ранее, как указывает агентство, исполняющий обязанности главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки в ходе визита в Тегеран встретился с главой иранского МИД Хосейном Амиром Абдоллахианом. Также делегация талибов* встретилась в Тегеране с лидером Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмадом Масудом — младшим и одним из лидеров афганских таджиков, экс-губернатором провинции Герат Исмаилом Ханом.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о консолидированной работе России с другими государствами в вопросе признания талибов.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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