Путин: Россия работает консолидированно с другими странами в вопросе признания талибов

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Президент России Владимир Путин, отвечая в ходе пресс-конференции на вопрос о признании талибов*, заявил, что Россия работает консолидированно с другими странами.
Путин: Россия работает консолидированно с другими странами в вопросе признания талибов
  • РИА Новости

Он отметил, что в целом надо исходить из реалий и из того, что силы, оказавшиеся у власти в Афганистане, будут настраиваться на то, чтобы в руководстве страны были представлены все этнические группы.

«Что касается признания, мы работаем консолидированно со всеми участниками международного общения. У нас есть своя позиция — мы будем стремиться к тому, чтобы это решение было консолидированным», — отметил российский лидер.

Президент также подчеркнул необходимость оказания помощи афганскому народу со стороны государств, нанёсших ущерб Афганистану.

Также Путин заявил, что ему бы хотелось, чтобы отношения между Россией и Афганистаном складывались лучшим образом, имея в виду взаимные интересы по стабилизации ситуации в регионе.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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