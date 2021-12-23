Путин: Россия работает консолидированно с другими странами в вопросе признания талибов
- РИА Новости
Он отметил, что в целом надо исходить из реалий и из того, что силы, оказавшиеся у власти в Афганистане, будут настраиваться на то, чтобы в руководстве страны были представлены все этнические группы.
«Что касается признания, мы работаем консолидированно со всеми участниками международного общения. У нас есть своя позиция — мы будем стремиться к тому, чтобы это решение было консолидированным», — отметил российский лидер.
Президент также подчеркнул необходимость оказания помощи афганскому народу со стороны государств, нанёсших ущерб Афганистану.
Также Путин заявил, что ему бы хотелось, чтобы отношения между Россией и Афганистаном складывались лучшим образом, имея в виду взаимные интересы по стабилизации ситуации в регионе.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.