В МИД России призвали к деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва серьёзно обеспокоена обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе и призывает стороны к деэскалации.

«Мы серьёзно обеспокоены очередным обострением на армяно-азербайджанской границе. Мы призываем стороны воздержаться от использования силовых методов и разрешать все спорные вопросы исключительно политико-дипломатическим путём», — сказала она на брифинге.

Захарова отметила, что для стабилизации ситуации необходимо начать процесс делимитации армяно-азербайджанской границы с последующей её демаркацией.

В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что на трёхсторонних переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном политики договорились до конца 2021 года создать механизмы демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.