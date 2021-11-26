Алиев и Пашинян договорились о демаркации границы Азербайджана и Армении
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, российский лидер подчеркнул, что никаких препятствий для этого нет.
«Хотел бы отметить также и то, что мы договорились по ряду вопросов, которые я считаю ключевыми. Первый из них — это создание механизмов — до конца этого года мы договорились это сделать — демаркации и делимитации границ между двумя государствами. Надеюсь, что это произойдёт как можно скорее. Никаких препятствий для создания этих механизмов нет», — сказал президент России.
Ранее сообщалось, что переговоры Путина, Алиева и Пашиняна в Сочи завершились, они продолжались около трёх часов.
Путин назвал конструктивной прошедшую встречу.