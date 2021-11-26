Алиев и Пашинян договорились о демаркации границы Азербайджана и Армении

Президент России Владимир Путин заявил, что на трёхсторонних переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном политики договорились до конца года создать механизмы демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает РИА Новости, российский лидер подчеркнул, что никаких препятствий для этого нет.

«Хотел бы отметить также и то, что мы договорились по ряду вопросов, которые я считаю ключевыми. Первый из них — это создание механизмов — до конца этого года мы договорились это сделать — демаркации и делимитации границ между двумя государствами. Надеюсь, что это произойдёт как можно скорее. Никаких препятствий для создания этих механизмов нет», — сказал президент России.

Ранее сообщалось, что переговоры Путина, Алиева и Пашиняна в Сочи завершились, они продолжались около трёх часов.

Путин назвал конструктивной прошедшую встречу.