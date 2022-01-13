Глава МИД Лавров назвал угрозы новых санкций США против России абсурдными
- AP
«По-моему, для любого человека это понятно. Именно такого рода абсурдные решения конгресс принимал не раз, и я не исключаю ничего», — сказал он.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что идея о возможных новых санкциях США против России и её президента Владимира Путина сравнима с инициативой о разрыве отношений.
Ранее американские сенаторы предложили ввести санкции в отношении российского президента и ряда высокопоставленных чиновников в случае обострения ситуации вокруг Украины.