Глава МИД Лавров назвал угрозы новых санкций США против России абсурдными

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Угрозы введения санкций со стороны США против России абсурдны, заявил в эфире передачи Первого канала «Большая игра» министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава МИД Лавров назвал угрозы новых санкций США против России абсурдными
  • AP

«По-моему, для любого человека это понятно. Именно такого рода абсурдные решения конгресс принимал не раз, и я не исключаю ничего», — сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что идея о возможных новых санкциях США против России и её президента Владимира Путина сравнима с инициативой о разрыве отношений.

Ранее американские сенаторы предложили ввести санкции в отношении российского президента и ряда высокопоставленных чиновников в случае обострения ситуации вокруг Украины.

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