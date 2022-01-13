Замглавы МИД Рябков не исключил, что многие в США недооценивают Россию и её потенциал
- AP
«На выходе мы имеем зачастую очень примитивные трактовки того, что происходит у нас (в России. — RT) и как с нами надо иметь дело. Возможно, это следствие недооценки роли России в современном мире, недооценки нашего потенциала», — сказал Рябков в интервью телеканалу RTVI.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью Первому каналу в программе «Большая игра» выразил надежду, что Вашингтон осмыслит итоги российско-американской встречи в Женеве.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе переговоров России и США имели место положительные элементы и нюансы, но они не были главной целью консультаций.