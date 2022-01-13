Замглавы МИД Рябков не исключил, что многие в США недооценивают Россию и её потенциал

Короткая ссылка
Возможно, многие в США недооценивают Россию и её потенциал, сказал замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Замглавы МИД Рябков не исключил, что многие в США недооценивают Россию и её потенциал
  • AP

«На выходе мы имеем зачастую очень примитивные трактовки того, что происходит у нас (в России. — RT) и как с нами надо иметь дело. Возможно, это следствие недооценки роли России в современном мире, недооценки нашего потенциала», — сказал Рябков в интервью телеканалу RTVI.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью Первому каналу в программе «Большая игра» выразил надежду, что Вашингтон осмыслит итоги российско-американской встречи в Женеве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе переговоров России и США имели место положительные элементы и нюансы, но они не были главной целью консультаций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить