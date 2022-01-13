Аналитик Бышок назвал хорошим сигналом слова генсека НАТО о наличии предложений к России
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«Это хороший знак, что стороны не разругались, не хлопнули дверью. Уже хорошо, что речь идёт о каких-то контрпредложениях, это значит, что есть интерес в деэскалации», — добавил Бышок.
По его мнению, открытость НАТО к тому, чтобы выразить свою собственную позицию, — это «достаточно неплохой сигнал».
«Понятно, что всё будет не за один день делаться, всё это может затянуться. Но любые переговоры лучше эскалации. Я думаю, что это понимают и в Москве, и в западных столицах», — заключил эксперт.
Ранее Столтенберг заявил, что альянс готов «положить на стол переговоров» с Россией свои конкретные предложения по безопасности для их дальнейшего обсуждения с Москвой.