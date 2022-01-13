Лукашенко и Токаев обсудили ситуацию в Казахстане
- AP
Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии.
Отмечается, что Токаев поблагодарил Лукашенко за поддержку, в том числе в рамках ОДКБ, а также рассказал о текущей ситуации в Казахстане.
«Президенты также обсудили ряд двусторонних вопросов», — говорится в заявлении.
Ранее председатель палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко заявил, что события в Казахстане показали важность надёжных союзников.