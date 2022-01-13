Лукашенко и Токаев обсудили ситуацию в Казахстане

Белорусский лидер Александр Лукашенко провёл телефонные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии.

Отмечается, что Токаев поблагодарил Лукашенко за поддержку, в том числе в рамках ОДКБ, а также рассказал о текущей ситуации в Казахстане.

«Президенты также обсудили ряд двусторонних вопросов», — говорится в заявлении.

Ранее председатель палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко заявил, что события в Казахстане показали важность надёжных союзников.