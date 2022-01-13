Песков прокомментировал ситуацию с «неловкими высказываниями» министра из Казахстана

Россия готова работать со всеми министрами, которых назначил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в том числе с назначенным министром информации республики Аскаром Умаровым, который допустил «неловкие, некорректные высказывания», судить о его работе можно будет по его заявлениям в новом статусе.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, имели место неловкие высказывания, некорректные высказывания, но здесь прежде всего следует исходить из того, что это президент Казахстана, президент нашего партнёрского, союзнического государства назначил свой кабинет министров, и он оказал господину Умарову доверие. Судить следует по тем заявлениям, которые Умаров уже будет делать в своём новом статусе, и, безусловно, нужно и предстоит работать, взаимодействовать и углублять сотрудничество с теми министрами, которых назначил президент Токаев», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что если у молодого поколения возникают какие-то вопросы или пробелы в понимании истории Великой Отечественной войны, то Россия должна разъяснять это.

«Всё-таки молодые люди, с пониманием роли Великой Отечественной войны, с отношением к русскоязычным жителям Казахстана — это всё можно объяснить, рассказать, в этом и должна заключаться наша работа», — сказал Песков.

Как ранее сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков, агентство не станет работать с Аскаром Умаровым.

Он подчеркнул, что «внимательно прочитал многочисленные цитаты нового министра информации», в которых тот нелестно отзывается о русских.

Сам Умаров, комментируя обвинения в русофобии, заявил, что на всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнёрами. Он также заявил, что понимает, насколько важны для Казахстана союзнические отношения с Россией.