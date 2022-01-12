Примаков: Россотрудничество не будет работать с новым министром информации Казахстана
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- РИА Новости
«Прочитал про нового министра информации Казахстана Аскара Умарова. Внимательно прочитал многочисленные цитаты нового министра информации», — написал Примаков в Telegram-канале.
Он также привёл несколько цитат Умарова, в которых тот нелестно отзывается о русских.
«Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им Министерством информации в нынешней конфигурации», — написал Примаков.
11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав правительства страны. Также он назначил бывшего первого вице-премьера Алихана Смаилова на пост премьер-министра страны.