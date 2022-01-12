Примаков: Россотрудничество не будет работать с новым министром информации Казахстана

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Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что агентство не станет работать с новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым.
Примаков: Россотрудничество не будет работать с новым министром информации Казахстана
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Прочитал про нового министра информации Казахстана Аскара Умарова. Внимательно прочитал многочисленные цитаты нового министра информации», — написал Примаков в Telegram-канале.

Он также привёл несколько цитат Умарова, в которых тот нелестно отзывается о русских.

«Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им Министерством информации в нынешней конфигурации», — написал Примаков.

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав правительства страны. Также он назначил бывшего первого вице-премьера Алихана Смаилова на пост премьер-министра страны.

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