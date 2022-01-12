Новый министр информации Казахстана Умаров ответил на обвинения в русофобии

Новый министр информации Казахстана Аскар Умаров ответил на обвинения в русофобии.

«Касательно публикаций относительно демонизации моего образа. Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить. На всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнёрами», — написал он в Facebook.

Он добавил, что понимает, насколько важны для Казахстана союзнические отношения с Россией.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что агентство не станет работать с новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым. В своём сообщении в Facebook он привёл несколько цитат Умарова, в которых тот нелестно отзывается о русских.

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав правительства страны. Как сообщалось, главы Минобороны и Министерства внутренних дел Мурат Бектанов и Ерлан Тургумбаев сохранили свои посты в новом составе правительства Казахстана.