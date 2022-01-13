Глава Сбербанка Греф прокомментировал возможные новые санкции США

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк невозможно напугать новыми американскими санкциями.

Об этом он заявил на Гайдаровском форуме.

«Когда тебе каждый день чем-то угрожают, то в конце концов это перестает пугать, поэтому нас уже этим напугать невозможно. Что будет, то будет, мы ко всем вариантам развития событий готовы», — приводит РИА Новости слова Грефа.

Ранее американские сенаторы предложили ввести санкции в отношении российского президента Владимира Путина и ряда высокопоставленных чиновников в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что звучащие в США призывы к введению «калечащих» антироссийских санкций бесперспективны.