Глава Сбербанка Греф прокомментировал возможные новые санкции США

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Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк невозможно напугать новыми американскими санкциями.
Глава Сбербанка Греф прокомментировал возможные новые санкции США
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Об этом он заявил на Гайдаровском форуме.

«Когда тебе каждый день чем-то угрожают, то в конце концов это перестает пугать, поэтому нас уже этим напугать невозможно. Что будет, то будет, мы ко всем вариантам развития событий готовы», — приводит РИА Новости слова Грефа.

Ранее американские сенаторы предложили ввести  санкции в отношении российского президента Владимира Путина и ряда высокопоставленных чиновников в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что звучащие в США призывы к введению «калечащих» антироссийских санкций бесперспективны.

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