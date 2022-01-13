В Общественной палате считают «смехотворными» возможные новые санкции США против России

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк заявил в беседе с RT о том, что новые антироссийские санкции, предложенные американскими сенаторами, можно расценить как «смехотворные».

Данюк подчеркнул, что санкционная политика в адрес России носит системный характер.

При этом он допустил, что рестрикции, которые предложили американские сенаторы, могут быть введены.

«Это попытка банального давления на фоне важных переговоров. Все прекрасно понимают, в первую очередь, американцы, что Россия на Украину нападать не собирается», — отметил эксперт.

Кроме того, специалист пояснил, что новые возможные ограничения «абсолютно смехотворны».

«Не работают даже некоторые секторальные санкции в отношении нашей промышленности, экономики, наших экспортных мощностей, и об этом неоднократно говорили сами американцы, европейцы, что санкционная политика неэффективна», — заявил Данюк.

Он добавил, что предложение ввести санкции можно расценить либо как попытку повысить ставки на фоне переговоров, либо это, по его мнению, «окончательная утрата реальности и потеря лица».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что звучащие в США призывы к введению «калечащих» антироссийских санкций бесперспективны.

По его словам, утверждения о якобы готовящемся плане нападения России на Украину являются «плодом больного воображения местных русофобски настроенных кругов».

Американские сенаторы предложили ввести рестрикции в отношении российского президента Владимира Путина и ряда высокопоставленных чиновников в случае обострения ситуации вокруг Украины.