В Общественной палате считают «смехотворными» возможные новые санкции США против России
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Данюк подчеркнул, что санкционная политика в адрес России носит системный характер.
При этом он допустил, что рестрикции, которые предложили американские сенаторы, могут быть введены.
«Это попытка банального давления на фоне важных переговоров. Все прекрасно понимают, в первую очередь, американцы, что Россия на Украину нападать не собирается», — отметил эксперт.
Кроме того, специалист пояснил, что новые возможные ограничения «абсолютно смехотворны».
«Не работают даже некоторые секторальные санкции в отношении нашей промышленности, экономики, наших экспортных мощностей, и об этом неоднократно говорили сами американцы, европейцы, что санкционная политика неэффективна», — заявил Данюк.
Он добавил, что предложение ввести санкции можно расценить либо как попытку повысить ставки на фоне переговоров, либо это, по его мнению, «окончательная утрата реальности и потеря лица».
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что звучащие в США призывы к введению «калечащих» антироссийских санкций бесперспективны.
По его словам, утверждения о якобы готовящемся плане нападения России на Украину являются «плодом больного воображения местных русофобски настроенных кругов».
Американские сенаторы предложили ввести рестрикции в отношении российского президента Владимира Путина и ряда высокопоставленных чиновников в случае обострения ситуации вокруг Украины.