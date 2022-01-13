Американист Рогулёв оценил статью польского автора о намерениях США по ситуации с Украиной

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Анастасия Румянцева
Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал в беседе с RT статью польского издания, автор которой заявил, что США и НАТО намерены сорвать переговоры с Россией о гарантиях безопасности, чтобы спровоцировать войну на Украине.
Американист Рогулёв оценил статью польского автора о намерениях США по ситуации с Украиной
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Рогулёв подчеркнул, что если говорить о статье польского журналиста, то её можно расценить как «индивидуальное мнение индивидуального автора, напечатанное в одном из польских журналов, но не более того».

При этом он добавил, что факт «использования» Соединёнными Штатами Украины для давления на Россию всем хорошо известен.

«Но в том, заходят ли они так далеко в своём давлении и сдерживании до того, чтобы втянуть Россию в кровавый конфликт, я всё-таки сомневаюсь. Хотя, конечно, США всегда предпочитают воевать чужими руками, то есть сами они туда втягиваться не будут. Но если подогревать этот конфликт — для них это очевидная выгода», — рассказал американист.

Эксперт пояснил, что это позволяет США представлять Россию в качестве «агрессора».

Аналитик заявил, что Россия даже не думает о нападении на Украину.

«Очень хорошо вчера сказал на пресс-конференции заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, когда его спросили, возможна ли деэскалация ситуации. Он говорит: «Конечно, возможна, необходимо выполнять Минские соглашения — Украине в первую очередь». А этого делать не хотят», — заключил собеседник RT.

Ранее автор Myśl Polska заявил, что США и НАТО намерены сорвать переговоры с Россией о гарантиях безопасности, чтобы спровоцировать войну на Украине.

Как сообщило РИА Новости, в статье отмечается, что США стремятся втянуть Россию в войну, в которой сами участвовать не намерены.

12 января заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в ходе пресс-конференции заявил о необходимости прекращения со стороны НАТО военного содействия Украине для деэскалации ситуации в этой стране.

Также Грушко заявил, что необходимо принудить власти в Киеве к полному и безусловному выполнению Минских соглашений.

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