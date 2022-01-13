Mysl Polska: США хотят сорвать переговоры с Россией для провоцирования войны на Украине

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США и НАТО намерены сорвать переговоры с Россией о гарантиях безопасности, чтобы спровоцировать войну на Украине.
Mysl Polska: США хотят сорвать переговоры с Россией для провоцирования войны на Украине
  • AP

Об этом пишет автор Myśl Polska.

«Я полагаю, что из переговоров ничего не выйдет, ведь США и их креатура, НАТО, отчётливо стремятся к эскалации конфликта», — цитирует РИА Новости материал издания.

В статье отмечается, что США стремятся втянуть Россию в войну, в которой сами участвовать не намерены.

«Им нужна война на Украине, и в неё они стараются втянуть Россию», — отмечает издание.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не является угрозой для России и «имеет право на самооборону».

Накануне в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия — НАТО.

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