Mysl Polska: США хотят сорвать переговоры с Россией для провоцирования войны на Украине
- AP
Об этом пишет автор Myśl Polska.
«Я полагаю, что из переговоров ничего не выйдет, ведь США и их креатура, НАТО, отчётливо стремятся к эскалации конфликта», — цитирует РИА Новости материал издания.
В статье отмечается, что США стремятся втянуть Россию в войну, в которой сами участвовать не намерены.
«Им нужна война на Украине, и в неё они стараются втянуть Россию», — отмечает издание.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не является угрозой для России и «имеет право на самооборону».
Накануне в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия — НАТО.