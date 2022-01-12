Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина не представляет угрозы для России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не является угрозой для России и «имеет право на самооборону».

Об этом он сказал по итогам заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе.

«Украина — суверенная страна, Украина имеет право на самооборону. Украина — не угроза для России», — приводит его слова РИА Новости.

Также Столтенберг обратил внимание на то, что у России самая большая территория в Европе и она является мощной ядерной державой.

Ранее генсек Североатлантического альянса назвал дискуссию на Совете Россия — НАТО в Брюсселе непростой.

По его словам, альянс ответил российской стороне отказом идти на компромисс по расширению НАТО.