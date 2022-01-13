Сенатор Пушков назвал последствия для США в случае введения санкций против Путина
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«Если такой закон будет принят и тем более применён, то это будет на самой грани самого серьёзного обострения отношений между США и Россией и, возможно, даже их разрыва», — цитирует Пушкова «Газета.ru».
По его словам, появление фигуры российского лидера в санкциях было бы очень деструктивным.
Он добавил, что по его мнению США пытаются воздействовать на России угрозами новых санкций.
Ранее американские сенаторы предложили ввести рестрикции в отношении российского президента Владимира Путина и ряда высокопоставленных чиновников в случае обострения ситуации вокруг Украины.