Сенатор Пушков назвал последствия для США в случае введения санкций против Путина

Введение персональных санкций в отношении президента России Владимира Путина может стать причиной полного разрыва отношений с США, заявил сенатор Алексей Пушков.

«Если такой закон будет принят и тем более применён, то это будет на самой грани самого серьёзного обострения отношений между США и Россией и, возможно, даже их разрыва», — цитирует Пушкова «Газета.ru».

По его словам, появление фигуры российского лидера в санкциях было бы очень деструктивным.

Он добавил, что по его мнению США пытаются воздействовать на России угрозами новых санкций.

Ранее американские сенаторы предложили ввести рестрикции в отношении российского президента Владимира Путина и ряда высокопоставленных чиновников в случае обострения ситуации вокруг Украины.