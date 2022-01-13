Сенатор Пушков назвал последствия для США в случае введения санкций против Путина

Короткая ссылка
Введение персональных санкций в отношении президента России Владимира Путина может стать причиной полного разрыва отношений с США, заявил сенатор Алексей Пушков.
Сенатор Пушков назвал последствия для США в случае введения санкций против Путина
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Если такой закон будет принят и тем более применён, то это будет на самой грани самого серьёзного обострения отношений между США и Россией и, возможно, даже их разрыва», — цитирует Пушкова «Газета.ru».

По его словам, появление фигуры российского лидера в санкциях было бы очень деструктивным.

Он добавил, что по его мнению США пытаются воздействовать на России угрозами новых санкций.

Ранее американские сенаторы предложили ввести рестрикции в отношении российского президента Владимира Путина и ряда высокопоставленных чиновников в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить