Белый дом обвинил Трампа в форсировании Ираном атомного проекта

Белый дом обвинил экс-президента США Дональда Трампа в том, что Иран форсирует свою ядерную программу.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Трамп освободил иранцев от ограничительных обязательств своим решением выйти из многосторонней атомной сделки.

«Из-за того, что прошлая администрация вышла из ядерного соглашения, атомная программа Ирана сейчас стремительно ускорилась», — приводит РИА Новости слова Псаки на брифинге.

Она заявила, что Иран атакует партнёров США в Персидском заливе.

Ранее власти Ирана ввели санкции против 51 гражданина США, принимавшего участие в операции против иранского генерала Касема Сулеймани.