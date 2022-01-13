Белый дом обвинил Трампа в форсировании Ираном атомного проекта

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Белый дом обвинил экс-президента США Дональда Трампа в том, что Иран форсирует свою ядерную программу.
Белый дом обвинил Трампа в форсировании Ираном атомного проекта
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  • © Brandon Bell

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Трамп освободил иранцев от ограничительных обязательств своим решением выйти из многосторонней атомной сделки.

«Из-за того, что прошлая администрация вышла из ядерного соглашения, атомная программа Ирана сейчас стремительно ускорилась», — приводит РИА Новости слова Псаки на брифинге.

Она заявила, что Иран атакует партнёров США в Персидском заливе.

Ранее власти Ирана ввели санкции против 51 гражданина США, принимавшего участие в операции против иранского генерала Касема Сулеймани.

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