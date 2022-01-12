В Госдепе США выступили за восстановление дипмиссии России при НАТО

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Власти Соединённых Штатов поддержали бы возобновление работы дипломатической миссии России при НАТО, заявил в ходе брифинга официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
В Госдепе США выступили за восстановление дипмиссии России при НАТО
  • AFP
  • © Kenzo Tribouillard

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы поддерживаем заявление генерального секретаря (НАТО Йенса Столтенберга. — RT) о том, что союзники по НАТО заинтересованы в рассмотрении возможности восстановления... представительств НАТО и России в Москве и Брюсселе», — заявил Прайс.

Ранее Столтенберг объявил России о желании вновь открыть миссию НАТО в Москве и миссию России в Брюсселе.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что не исключает возможности восстановления дипломатического присутствия России при НАТО, если альянс ляжет на курс общеколлективных усилий по построению безопасности.

Замглавы МИД подчеркнул, что для этого также необходима позитивная повестка дня.

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