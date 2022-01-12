В Госдепе выступили за продолжение дипломатических контактов с Россией

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американская сторона надеется, что в ближайшие дни дипломатическое взаимодействие Вашингтона и Москвы продолжится.

«Мы надеемся, что в ближайшие дни взаимодействие состоится, мы надеемся, что этот дипломатический путь продолжится», — приводит его слова ТАСС.

По его словам, в Вашингтоне надеются, что это «принесёт свои плоды».

Также Прайс выразил надежду, что вводить новые ограничения в отношении России не придётся.

Замглавы российского МИД Александр Грушко в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО заявил, что блок должен предоставить России юридические гарантии касательно своего нерасширения на восток.