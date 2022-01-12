Миссия США в НАТО после переговоров с Россией заявила об открытости к диалогу

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Миссия Соединённых Штатов в Североатлантическом альянсе после переговоров с Россией в рамках Совета Россия — НАТО заявила об открытости блока к диалогу.
Миссия США в НАТО после переговоров с Россией заявила об открытости к диалогу
  • AP

В заявлении в Twitter-аккаунте миссии говорится, что сегодняшнее заседание Совета Россия — НАТО — первое подобное мероприятие с 2019 года.

«Это важная платформа для диалога, особенно когда напряжённость высока из-за агрессии России в отношении Украины», — заявили в миссии.

Также в сообщении говорится, что в ходе переговоров с российскими коллегами союзники по НАТО подчеркнули, что альянс остаётся приверженным «двухвекторному подходу сдерживания и диалога».

Ранее сообщалось, что заседание Совета Россия — НАТО завершилось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе.

В декабре президент России Владимир Путин на переговорах с американским коллегой Джо Байденом заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

В ноябре пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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