Миссия США в НАТО после переговоров с Россией заявила об открытости к диалогу

Миссия Соединённых Штатов в Североатлантическом альянсе после переговоров с Россией в рамках Совета Россия — НАТО заявила об открытости блока к диалогу.

В заявлении в Twitter-аккаунте миссии говорится, что сегодняшнее заседание Совета Россия — НАТО — первое подобное мероприятие с 2019 года.

«Это важная платформа для диалога, особенно когда напряжённость высока из-за агрессии России в отношении Украины», — заявили в миссии.

Также в сообщении говорится, что в ходе переговоров с российскими коллегами союзники по НАТО подчеркнули, что альянс остаётся приверженным «двухвекторному подходу сдерживания и диалога».

Ранее сообщалось, что заседание Совета Россия — НАТО завершилось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе.

В декабре президент России Владимир Путин на переговорах с американским коллегой Джо Байденом заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

В ноябре пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.