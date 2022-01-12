Глава МВД Германии не исключила возможности отключения Telegram в стране

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Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер не исключила блокировки мессенджера Telegram в Германии.
Глава МВД Германии не исключила возможности отключения Telegram в стране
  • Legion-Media

Об этом она заявила в интервью газете Zeit.

«Мы являемся правовым государством, но мы не можем просто так это исключать. Отключение было бы серьёзным шагом и абсолютно точно крайней мерой», — сказала она.

Германия требует, чтобы Telegram в соответствии с местным законодательством назначил в ФРГ официального представителя.

Это необходимо для оперативного удаления нелегального контента.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Германии набирает обороты политическая кампания, направленная на ограничение работы мессенджера Telegram.

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