Глава МВД Германии не исключила возможности отключения Telegram в стране
- Legion-Media
Об этом она заявила в интервью газете Zeit.
«Мы являемся правовым государством, но мы не можем просто так это исключать. Отключение было бы серьёзным шагом и абсолютно точно крайней мерой», — сказала она.
Германия требует, чтобы Telegram в соответствии с местным законодательством назначил в ФРГ официального представителя.
Это необходимо для оперативного удаления нелегального контента.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Германии набирает обороты политическая кампания, направленная на ограничение работы мессенджера Telegram.