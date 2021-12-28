Захарова рассказала о политической кампании по ограничению работы Telegram в Германии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Германии набирает обороты политическая кампания, направленная на ограничение работы мессенджера Telegram.

«В Германии набирает обороты целенаправленная политическая кампания, задачей которой является ограничение, чего бы вы думали, мессенджера Telegram», — написала Захарова в Telegram.

По её словам, в пользу введения частичной блокировки уже высказались высокопоставленные чиновники Минюста ФРГ, лидеры федеральных земель, а также глава МВД Германии Нэнси Фезер.

Захарова добавила, что в Германии также были открыты несколько судебных производств, предполагающих штрафы для Telegram.

22 декабря стало известно, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы RT DE, вещающий из студий в Москве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отключение RT DE от спутникового вещания, заявила, что Германия осознанно подводит Россию к необходимости принятия ответных мер.