Генсек НАТО Столтенберг назвал своевременным заседание Совета Россия — НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал заседание Совета Россия — НАТО своевременной возможностью обсудить взаимные обеспокоенности.

«Это своевременная возможность для диалога в этот важнейший момент для европейской безопасности. Когда напряжённость высока, обсуждение взаимных озабоченностей и беспокойств становится ещё более важным», — написал генсек НАТО в Twitter.

Первая за два с половиной года встреча Совета Россия — НАТО проходит в Брюсселе.

11 января замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что российская делегация отправляется на заседание Совета Россия — НАТО с реалистичными ожиданиями и надеждой на глубокий диалог.