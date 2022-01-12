Генсек НАТО Столтенберг назвал своевременным заседание Совета Россия — НАТО
- AP
«Это своевременная возможность для диалога в этот важнейший момент для европейской безопасности. Когда напряжённость высока, обсуждение взаимных озабоченностей и беспокойств становится ещё более важным», — написал генсек НАТО в Twitter.
Первая за два с половиной года встреча Совета Россия — НАТО проходит в Брюсселе.
11 января замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что российская делегация отправляется на заседание Совета Россия — НАТО с реалистичными ожиданиями и надеждой на глубокий диалог.