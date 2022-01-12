«Рёнхап»: КНДР заявила о проведении испытания гиперзвуковой ракеты

КНДР заявила об осуществлении успешного испытания гиперзвуковой ракеты, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап».

«КНДР заявляет, что провела испытание гиперзвуковой ракеты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по северокорейским данным, ракета пролетела 1 тыс. км и поразила цель.

Также сообщается, что лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о новых ракетных пусках КНДР и призвал Пхеньян выполнять свои международные обязательства.