«Рёнхап»: КНДР заявила о проведении испытания гиперзвуковой ракеты

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КНДР заявила об осуществлении успешного испытания гиперзвуковой ракеты, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап».
«Рёнхап»: КНДР заявила о проведении испытания гиперзвуковой ракеты
  • AP
  • © Ahn Young-joon

«КНДР заявляет, что провела испытание гиперзвуковой ракеты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по северокорейским данным, ракета пролетела 1 тыс. км и поразила цель.

Также сообщается, что лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о новых ракетных пусках КНДР и призвал Пхеньян выполнять свои международные обязательства.

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