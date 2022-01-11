Посол США: России и Западу необходимо в первую очередь наладить диалог

Посол США в России Джон Салливан в интервью телеканалу «Дождь»* заявил, что основная задача в отношениях России и Запада на данный момент — это налаживание диалога.

«Не думаю, что на этой неделе могут последовать какие-то конкретные результаты. Наша главная цель — это в принципе наладить диалог», — сказал Салливан.

Он отметил, что Соединённые Штаты видят конкретные предложения, с которыми Москва приходит на переговоры.

«Мы не можем сейчас никак ответить на них и разделить с Россией сферы влияния», — сказал дипломат.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщала, что Россия ожидает от властей Соединённых Штатов быстрого ответа по предложенным ранее гарантиям безопасности.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что чётких дедлайнов по консультациям с США о гарантиях безопасности нет, но Россию не устроит бесконечное затягивание данного процесса.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.