Шесть самолётов военно-транспортной авиации ВКС вывезут россиян из Казахстана 12 января

Командование Коллективными миротворческими силами ОДКБ объявило, что 12 января шесть самолётов военно-транспортной авиации ВКС вывезут россиян из Алма-Аты.

«На 12 января запланирована отправка граждан России домой на шести бортах военно-транспортной авиации ВКС России», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что ранее самолётами военно-транспортной авиации доставлены из Казахстана в Россию 1864 человека, среди которых есть и иностранные граждане. Ещё два воздушных судна вылетели из Алма-Аты 11 января.

В Министерстве обороны России заявили, что вывоз россиян из Алма-Аты военными самолётами продолжится до полного выполнения поставленной задачи.