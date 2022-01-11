Второй самолёт ВКС России доставил из Казахстана в Москву 145 россиян

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Второй самолёт военно-транспортной авиации ВКС России доставил в Москву из Казахстана 145 россиян. Об этом сообщили в российском Минобороны.
Второй самолёт ВКС России доставил из Казахстана в Москву 145 россиян
  • РИА Новости

«Второй самолёт военно-транспортной авиации ВКС России доставил... в Москву 145 российских граждан из Алма-Аты», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что ранее самолётами военно-транспортной авиации доставлены из Казахстана в Россию 1864 человека, среди которых есть и иностранные граждане.

В Министерстве обороны России заявили, что вывоз россиян из Алма-Аты военными самолётами продолжится до полного выполнения поставленной задачи.

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