Самолёт ВКС России доставил в Москву из Казахстана 145 россиян

Самолёт военно-транспортной авиации ВКС России доставил в Москву из Казахстана 145 россиян. Об этом сообщили в российском Минобороны.

РИА Новости

«Самолёт военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алма-Аты (Республика Казахстан) в Москву 145 российских граждан», — приводит РИА Новости сообщение. Отмечается, что ранее самолётами военно-транспортной авиации доставлены из Казахстана в Россию 1719 российских и иностранных граждан. В Министерстве обороны России заявили, что вывоз россиян из Алма-Аты военными самолётами продолжится до полного выполнения задачи.