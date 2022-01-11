В Казахстане возобновили регистрацию на эвакуационные рейсы в Россию

Регистрация на эвакуационные рейсы из Алма-Аты возобновлена — в Казахстан прибыли новые военно-транспортные самолёты.

«В связи с прибытием дополнительных военно-транспортных самолётов Минобороны 11 января возобновляется вывоз российских граждан», — говорится в заявлении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России в Twitter.

В международном аэропорту Алма-Аты продолжается регистрация на вывозные рейсы.

Ранее сообщалось о временной приостановке регистрации пассажиров в связи с отсутствием свободных мест.

В Министерстве обороны России заявили, что вывоз россиян из Алма-Аты военными самолётами продолжится до полного выполнения поставленной задачи.