В Казахстане возобновили регистрацию на эвакуационные рейсы в Россию

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Регистрация на эвакуационные рейсы из Алма-Аты возобновлена — в Казахстан прибыли новые военно-транспортные самолёты.
В Казахстане возобновили регистрацию на эвакуационные рейсы в Россию
  • РИА Новости

«В связи с прибытием дополнительных военно-транспортных самолётов Минобороны 11 января возобновляется вывоз российских граждан», — говорится в заявлении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России в Twitter.

В международном аэропорту Алма-Аты продолжается регистрация на вывозные рейсы.

Ранее сообщалось о временной приостановке регистрации пассажиров в связи с отсутствием свободных мест.

В Министерстве обороны России заявили, что вывоз россиян из Алма-Аты военными самолётами продолжится до полного выполнения поставленной задачи.

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