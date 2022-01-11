Регистрация на эвакуационные рейсы из Казахстана в Россию временно приостановлена

Короткая ссылка
В связи с отсутствием свободных мест временно приостановлена регистрация пассажиров на вывозные рейсы из Казахстана, сообщили в генконсульстве России в Алма-Ате.
Регистрация на эвакуационные рейсы из Казахстана в Россию временно приостановлена
  • РИА Новости

«В связи с предельной заполненностью эвакуационных бортов Минбороны России, вылетающих из Алма-Аты на аэродром Чкаловский 11 января 2022 года, регистрация пассажиров в ближайшее время прекращается», — говорится в заявлении дипведомства в Facebook.

В генконсульстве проинформируют в случае появления новых вывозных рейсов в Россию.

Ранее консул-советник российского дипведомства Владимир Малышев сообщил Интерфаксу о вылете очередного эвакуационного рейса из Алма-Аты со 146 гражданами России. 

По его словам, отправка эвакуационных рейсов с россиянами из Казахстана будет продолжаться, пока не вывезут всех желающих.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить