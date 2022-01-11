Регистрация на эвакуационные рейсы из Казахстана в Россию временно приостановлена

В связи с отсутствием свободных мест временно приостановлена регистрация пассажиров на вывозные рейсы из Казахстана, сообщили в генконсульстве России в Алма-Ате.

«В связи с предельной заполненностью эвакуационных бортов Минбороны России, вылетающих из Алма-Аты на аэродром Чкаловский 11 января 2022 года, регистрация пассажиров в ближайшее время прекращается», — говорится в заявлении дипведомства в Facebook.

В генконсульстве проинформируют в случае появления новых вывозных рейсов в Россию.

Ранее консул-советник российского дипведомства Владимир Малышев сообщил Интерфаксу о вылете очередного эвакуационного рейса из Алма-Аты со 146 гражданами России.

По его словам, отправка эвакуационных рейсов с россиянами из Казахстана будет продолжаться, пока не вывезут всех желающих.