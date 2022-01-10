Из Алма-Аты вылетел очередной эвакуационный рейс со 146 россиянами

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Из Алма-Аты вылетел очередной эвакуационный рейс со 146 гражданами России. Об этом сообщил Интерфаксу консул-советник российского генконсульства Владимир Малышев.
Из Алма-Аты вылетел очередной эвакуационный рейс со 146 россиянами
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Военно-транспортным бортом Минобороны России из аэропорта Алма-Аты на аэродром Чкаловский вылетел борт со 146 гражданами России, эвакуированными из Казахстана», — сказал Малышев.

Он отметил, что в настоящее время формируется второй борт.

Ранее Малышев рассказал, что отправка эвакуационных рейсов с россиянами из Казахстана будет продолжаться, пока не вывезут всех желающих.

Как сообщалось, МИД России получил несколько сотен обращений россиян с просьбой о вывозе из Казахстана. В основном они поступили из Алма-Аты.

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