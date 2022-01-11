В Министерстве обороны России заявили, что вывоз россиян из Алма-Аты военными самолётами продолжится до полного выполнения задачи.

«Минобороны России продолжает вывоз из Алма-Аты самолётами военно-транспортной авиации граждан Российской Федерации, находившихся в Казахстане в течение новогодних праздников и выразивших желание вернуться домой. Вывоз российских граждан самолётами Минобороны России будет продолжаться до полного выполнения задачи», — цитирует ведомство РИА Новости.

По данным ведомства, в настоящий момент готовится к вылету Ил-76 с ещё 145 россиянами. Борт доставит их на подмосковный аэродром Чкаловский.

Ранее в генконсульстве России в Алма-Ате заявили, что в связи с отсутствием свободных мест временно приостановлена регистрация пассажиров на вывозные рейсы из Казахстана.

Пресс-служба Минобороны России сообщила, что самолёты ВКС России уже вывезли из Казахстана 1719 россиян и иностранцев.