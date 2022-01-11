Самолёты ВКС России вывезли из Казахстана 1719 россиян и иностранцев

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Самолёты военно-транспортной авиации России доставили из Казахстана в Россию 1719 российских и иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба российского Минобороны.

«Всего самолётами военно-транспортной авиации ВКС России доставлены из Республики Казахстан в Россию 1719 российских и иностранных граждан», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что 10 января в Москву из Казахстана были доставлены 258 человек, в том числе 11 иностранных граждан.

Ранее стало известно, что очередные рейсы военно-транспортной авиации Минобороны России для граждан России, находящихся в Алма-Ате, запланированы на 11 января.

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