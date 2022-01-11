Самолёты Минобороны России вывезут россиян из Алма-Аты 11 января

Очередные рейсы военно-транспортной авиации Минобороны России будут организованы для граждан России, находящихся в Алма-Ате, 11 января. Об этом сообщает российское посольство в Казахстане.

«11 января 2022 года из международного аэропорта Алматы в аэропорт «Чкаловский» (Московская область) будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации Министерства обороны России для доставки россиян на Родину», — говорится в сообщении.

Граждан попросили осуществлять трансфер до аэропорта своими силами, не забывать паспорта, а также собирать личные вещи исходя из ограничения «один пассажир — одно место ручного багажа».

Ранее в Ситуационно-кризисном центре российского МИД сообщили, что с 9 января самолёты ВКС России вывезли из Казахстана 1697 человек.