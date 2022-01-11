NYT: переговоры в Женеве стали своего рода победой для России

Журналисты американской газеты The New York Times в своей статье заявили, что российско-американские переговоры в Женеве по гарантиям безопасности стали «своего рода победой Кремля».

«Даже без каких-либо американских уступок переговоры в понедельник уже представляли собой своего рода победу Кремля», — говорится в материале.

Авторы статьи объясняют это тем, что на переговорах был выдвинут на первый план вопрос о расширении НАТО, который, как утверждается, давно вызывает «раздражение» у российского президента Владимира Путина.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Россия ожидает от властей Соединённых Штатов быстрого ответа по предложенным ранее гарантиям безопасности.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что чётких дедлайнов по консультациям с США о гарантиях безопасности нет, но Россию не устроит бесконечное затягивание данного процесса.