Макрон выступил за поддержание диалога с Россией в целях решения украинского кризиса

Короткая ссылка
Французский президент Эммануэль Макрон в рамках пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил о необходимости поддержки диалога с Москвой и Киевом в целях решения украинского кризиса.
Макрон выступил за поддержание диалога с Россией в целях решения украинского кризиса
  • ©Chesnot
  • Gettyimages.ru

«Мы придерживаемся общеевропейского подхода, который сочетает в себе жёсткость и в то же время поддержание каналов диалога, чтобы найти решение для урегулирования»,  — приводит РИА Новости заявление Макрона.

Он также рассказал, что большая часть обсуждений на переговорах была посвящена основным международным вопросам — России и Украине.

Ранее Макрон говорил о необходимости найти «прочное решение» конфликта в Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пора предметно договариваться о прекращении конфликта в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить