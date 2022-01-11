Макрон выступил за поддержание диалога с Россией в целях решения украинского кризиса
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«Мы придерживаемся общеевропейского подхода, который сочетает в себе жёсткость и в то же время поддержание каналов диалога, чтобы найти решение для урегулирования», — приводит РИА Новости заявление Макрона.
Он также рассказал, что большая часть обсуждений на переговорах была посвящена основным международным вопросам — России и Украине.
Ранее Макрон говорил о необходимости найти «прочное решение» конфликта в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пора предметно договариваться о прекращении конфликта в Донбассе.