Макрон выступил за поддержание диалога с Россией в целях решения украинского кризиса

Французский президент Эммануэль Макрон в рамках пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил о необходимости поддержки диалога с Москвой и Киевом в целях решения украинского кризиса.

«Мы придерживаемся общеевропейского подхода, который сочетает в себе жёсткость и в то же время поддержание каналов диалога, чтобы найти решение для урегулирования», — приводит РИА Новости заявление Макрона.

Он также рассказал, что большая часть обсуждений на переговорах была посвящена основным международным вопросам — России и Украине.

Ранее Макрон говорил о необходимости найти «прочное решение» конфликта в Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пора предметно договариваться о прекращении конфликта в Донбассе.