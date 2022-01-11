ВЭФ назвал провал стратегии по борьбе с изменениями климата основным глобальным риском

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Основные глобальные риски в долгосрочной перспективе связаны с изменениями климата. Об этом следует из доклада Global Risks Report 2022 Всемирного экономического форума (ВЭФ).
ВЭФ назвал провал стратегии по борьбе с изменениями климата основным глобальным риском
  • РИА Новости

Отмечается, что в десятилетней перспективе особую важность имеют экологические риски, такие как утрата биоразнообразия, кризис природных ресурсов, а также провал действий по борьбе с изменением климата.

Между тем, среди самых высоких рисков воздействия в обозримой перспективе первое место занимают инфекционные заболевания, в частности COVID-19.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что у России есть большое количество инструментов для решения экологических проблем.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что эксперимент по квотированию вредных выбросов в атмосферу будет расширен на все города России с загрязнённым воздухом с 1 сентября 2022 года

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