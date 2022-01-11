Захарова: МИД не видит повода для тревоги из-за хода переговоров с США
- ©Russia's UN Geneva Office Twitter/Anadolu Agency
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«Работа продолжается, она будет продолжена завтра. Мы нацелены на достижение результатов в виде и самого переговорного процесса, и договорённостей, о которых мы заранее информировали с точки зрения изложения нашей позиции. Не вижу повода для тревоги», — сказала представитель МИД.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что переговоры России и США по гарантиям безопасности, состоявшиеся в Женеве 10 января, были глубокими и конкретными.
Подробнее о переговорах — в материале RT.