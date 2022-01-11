Первый замгоссекретаря США обсудила со Столтенбергом заседание Совета Россия — НАТО

Короткая ссылка
Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман в рамках встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудила заседание Совета Россия — НАТО, запланированное на 12 января.
Первый замгоссекретаря США обсудила со Столтенбергом заседание Совета Россия — НАТО
  • Legion-Media

«Мы подтвердили единый подход НАТО в отношении России, с сочетанием сдерживания и диалога, и подчеркнули нашу непоколебимую поддержку Украины», — написала Шерман в своём Twitter.

Замглавы российского МИД Александр Грушко ранее подчеркнул, что предстоящая встреча носит неформальный характер.

Он также напомнил о заморозке работы структур, задача которых сводилась к подготовке подобного рода заседаний и выработке повестки и рассказал об ожиданиях Москвы от будущего диалога.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить