Первый замгоссекретаря США обсудила со Столтенбергом заседание Совета Россия — НАТО

Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман в рамках встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудила заседание Совета Россия — НАТО, запланированное на 12 января.

«Мы подтвердили единый подход НАТО в отношении России, с сочетанием сдерживания и диалога, и подчеркнули нашу непоколебимую поддержку Украины», — написала Шерман в своём Twitter.

Замглавы российского МИД Александр Грушко ранее подчеркнул, что предстоящая встреча носит неформальный характер.

Он также напомнил о заморозке работы структур, задача которых сводилась к подготовке подобного рода заседаний и выработке повестки и рассказал об ожиданиях Москвы от будущего диалога.