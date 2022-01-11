Первый замгоссекретаря США обсудила со Столтенбергом заседание Совета Россия — НАТО
- Legion-Media
«Мы подтвердили единый подход НАТО в отношении России, с сочетанием сдерживания и диалога, и подчеркнули нашу непоколебимую поддержку Украины», — написала Шерман в своём Twitter.
Замглавы российского МИД Александр Грушко ранее подчеркнул, что предстоящая встреча носит неформальный характер.
Он также напомнил о заморозке работы структур, задача которых сводилась к подготовке подобного рода заседаний и выработке повестки и рассказал об ожиданиях Москвы от будущего диалога.