Замглавы МИД Грушко назвал предстоящее заседание Совета Россия — НАТО неформальным

Предстоящая встреча Совета Россия — НАТО 12 января будет носить характер неформального заседания, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.

«Это будет неформальное заседание СРН, будет заседание в формате СРН, поскольку в Совете Россия — НАТО в результате недружественных действий НАТО на сегодняшний момент нет ни одного дипломатического представителя», — цитирует дипломата РИА Новости.

Он напомнил о заморозке работы структур, задача которых сводилась к подготовке подобного рода заседаний и выработке повестки.

Ранее Грушко рассказал об ожиданиях Москвы от заседания Совета Россия — НАТО.

Замглавы МИД России отметил, что в отношениях с альянсом наступает «момент истины».