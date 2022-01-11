Замглавы МИД Грушко назвал предстоящее заседание Совета Россия — НАТО неформальным

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Предстоящая встреча Совета Россия — НАТО 12 января будет носить характер неформального заседания, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.
Замглавы МИД Грушко назвал предстоящее заседание Совета Россия — НАТО неформальным
  • Legion-Media

«Это будет неформальное заседание СРН, будет заседание в формате СРН, поскольку в Совете Россия — НАТО в результате недружественных действий НАТО на сегодняшний момент нет ни одного дипломатического представителя», — цитирует дипломата РИА Новости.

Он напомнил о заморозке работы структур, задача которых сводилась к подготовке подобного рода заседаний и выработке повестки.

Ранее Грушко рассказал об ожиданиях Москвы от заседания Совета Россия — НАТО.

Замглавы МИД России отметил, что в отношениях с альянсом наступает «момент истины».

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