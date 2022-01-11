Источник: России и США есть прямой смысл договориться по гарантиям безопасности

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России и США есть прямой смысл договориться по гарантиям безопасности, иначе возрастут угрозы мировой безопасности.
Источник: России и США есть прямой смысл договориться по гарантиям безопасности
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в кругах, близких к переговорам России и США.

«России и США есть прямой смысл договориться, или угрозы мировой безопасности возрастут», — сказал собеседник агентства.

Также источник заявил, что представители США по итогам переговоров в Женеве пообещали российской стороне предоставить на следующей неделе ответ по предложениям о гарантиях безопасности в письменном виде.

Кроме того, по его словам, российская делегация «разжевала» американским партнёрам предложения по гарантиям безопасности на встрече в Женеве, чтобы не было недопонимания.

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