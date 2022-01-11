Источник: Россия надеется на отсутствие новых санкций США

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В России надеются, что в США не возобладает над здравым смыслом позиция сторонников объявления новых антироссийских санкций из-за Украины.
Источник: Россия надеется на отсутствие новых санкций США
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в кругах, близких к переговорам по гарантиям безопасности.

«В Штатах, вообще, похоже, есть ребята, которые готовы объявить России новые санкции за ненападение на Украину. Очень хотелось бы верить, что их позиция не возобладает над здравым смыслом», — отметил он.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщило, что в Белом доме готовят новые рестрикции в отношении России в случае «вторжения» на Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что угрозы новых санкций в адрес России со стороны США — это своего рода артподготовка перед консультациями по гарантиям безопасности.

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