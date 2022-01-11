Песков назвал сообщения о возможных санкциях США артподготовкой накануне консультаций

Угрозы новых санкций в адрес России со стороны США — это своего рода артподготовка перед консультациями по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Я бы сказал, что, наверное, это относится к категории такой своеобразной информационной артподготовки перед тем раундом консультаций, который состоялся вчера», — сказал Песков.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщило, что в Белом доме готовят новые рестрикции в отношении России в случае «вторжения» на Украину.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала классикой сообщения об угрозе новых рестрикций США.