Песков назвал сообщения о возможных санкциях США артподготовкой накануне консультаций
- © Пресс-служба президента РФ
«Я бы сказал, что, наверное, это относится к категории такой своеобразной информационной артподготовки перед тем раундом консультаций, который состоялся вчера», — сказал Песков.
Ранее издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщило, что в Белом доме готовят новые рестрикции в отношении России в случае «вторжения» на Украину.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала классикой сообщения об угрозе новых рестрикций США.