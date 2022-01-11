Центр Гамалеи заявил о положительном заключении ЕМА касательно стандартов «Спутника V»

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Специалисты ЕМА дали положительное заключение по поводу признания производственных стандартов «Спутника V» и проведения клинических исследований вакцины от коронавируса.
Центр Гамалеи заявил о положительном заключении ЕМА касательно стандартов «Спутника V»
  • РИА Новости

«Вот эта часть работы по признанию именно производственных стандартов, по признанию того, как проводились клинические исследования, в этой части как раз ЕМА уже приезжало, и у нас нет критических замечаний по части проведения клинических исследований, мы получили положительное заключение», — сказал замглавы центра Гамалеи Денис Логунов в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

В декабре официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич заявил, что организация проведёт инспекцию производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не ранее января 2022 года.

Ранее официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что специалисты организации продолжают оценивать техническое досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и ожидают дополнительную информацию о препарате.

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